Çelik boruların altında kalan işçi hayatını kaybetti

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde çelik boru fabrikasında çalışan Oğuzhan Erkek, devrilen çelik boruların altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akçakoca Sapak mevkisindeki çelik boru fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Oğuzhan Erkek, çelik boruları düzenlerken, bu sırada istiflenen 2 boru üzerine düştü. Erkek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuzhan Erkek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ

2022-06-29 11:33:34



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