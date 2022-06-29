Bakan Soylu, kayıp kepçe operatörünü arama çalışmalarını takip etti

– Düzce'de temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için sürdürülen çalışmaları takip etti. Soylu, operatörün acılı ailesine geçmiş olsun dileklerini de iletti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 gündür sağanağın etkili olduğu, derelerde taşkınların meydana geldiği Düzce'de temaslarda bulundu. Kente helikopterle gelen Bakan Soylu, ilk olarak Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde çalışma yapan ve kepçenin devrilmesiyle sulara kapılıp kaybolan operatör Okan Bayrak'ı arama çalışmalarını takip etti. Bölgede detaylı incelemelerde bulunan Soylu, Vali Cevdet Atay'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Soylu, Bayrak'ın gözü yaşlı ailesini de ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Bakan Soylu, buradaki incelemelerinin ardından taşkında zarar gören su isale hatlarını incelemek üzere bölgeden ayrıldı.

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