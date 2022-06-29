Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, TIR´ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Adalı (63) hayatını kaybetti. Kazanı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza saat 17.00 sıralarında D-655 Karayolu Konuralp mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine giden Turgay Veli yönetimindeki 41 AGL 001 plakalı TIR önünde aniden sol şeride geçen elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Adalı´ya çarptı. Kazada, Adalı TIR´ın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Adalı´nın cenazesi morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, elektrikli bisiklet sürücüsünün TIR´ın önüne geçtiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-06-29 19:35:17
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