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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Üniversitesi’nde mezuniyet gururu yaşandı

İHA

Düzce Üniversitesi’nde mezuniyet gururu yaşandı

Düzce Üniversitesi, düzenlediği 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri ile öğrencilerini mezun etmenin gurunu yaşadı.
Cumhuriyet Konferans Salonu ve Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinin ilk gününde, Fakülteler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet gururu yaşadı. Tören programlarına; Ruanda Cumhuriyeti Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko, Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Mezuniyet töreninde; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mühendislik, Teknoloji, Fen Edebiyat, Orman, İlahiyat, İşletme, Spor Bilimleri, Eğitim, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler, Sanat Tasarım ve Mimarlık, Ziraat Fakülteleri ile Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet mutluluğunu yaşadı.
Programda konuşan Fakülte Dekanları, öğrencileri Türkiye’nin değer üreten ve yenilikçi üniversitesi Düzce Üniversitesi’nden yetkin bireyler olarak mezun ettiklerini ifade etti. Zorlu süreçlerden geçerek eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin, kazandıkları donanım sayesinde kariyer basamaklarını çıkacaklarını ve başarıya koşacaklarını dile getiren Fakülte Dekanları, öğrencilerin doğru, adil ve vefalı olmaları tavsiyelerinde bulundu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, 13 Fakültesi, 10 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokulu, 30 bin öğrencisiyle Düzce Üniversitesi’nin seçkin bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi. Öğrencilere mezuniyetten sonraki geçiş süreçlerinde ailelerin desteğinin önemine işaret eden Prof. Dr. İdris Şahin, öğrencilerin hiçbir zaman kendilerine olan saygısını kaybetmemesini temenni etti. Mezunların kendilerini sürekli yenilemelerini, beceri ve erdemin peşinden gitmelerini ve hayal kurmaktan vazgeçmemeleri tavsiyesinde de bulunan Prof. Dr. Şahin, tüm mezunları ve ailelerini tebrik etti.
Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ise öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek sözlerine başladı. Marka değeri oldukça yüksek olan Düzce Üniversitesi’nin, dünya sıralamalarında ilk 1000’i zorladığını ve bölgesel kalkınma üniversitesi olarak da katma değerli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, akademisyenleri de emekleri için teşekkür etti. Mezunlara çözüm odaklı olmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Öncü, Ülkemizin kalkınması için de çaba sarf etmelerinin önemine vurgu yaptı.

Rektör vekili Prof. Dr. İlhan Genç ise, yetiştirdikleri gençlerin meslek sahibi olmalarının, anne babaların da başarısı olduğuna dikkat çekti. Öğrencilere alanlarıyla ilgili gerekli bilgileri verdiklerini belirten Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi diplomasıyla mesleğini icra edecek mezunlara güvenlerinin tam olduğunu sözlerine ekledi. Mezunların bundan sonraki hayatlarında birey olarak kararlarını kendilerinin vereceğine işaret eden Prof. Dr. Genç, ailelerin desteğinin de önemli olduğunu söyledi.
Düzce Üniversitesi’nin uluslararasılaşma çalışmalarından da söz eden Prof. Dr. İlhan Genç, 2017 yılından itibaren Düzce Üniversitesi’nde Türkiye burslusu olarak eğitim gören Ruandalı öğrencilerin de bu sürece önemli katkı sağladığını ifade etti. Düzce Üniversitesi’nin 3.000 yabancı uyruklu öğrenci sayısına ulaştığını belirten Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi’nden mezun olmaya hak kazanan ilk grup Ruandalı öğrenciler adına Salim Niyigena’ya mezuniyet belgesini vermek üzere Ruanda Cumhuriyeti Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko’yu sahneye davet etti. Fidelis Ntampaka Mironko, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Salim Niyigena’ya mezuniyet belgesini takdim ederek başarılar diledi.
Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri, mezun olan öğrencilere de mezuniyet belgeleri takdim edildi.
Düzce Üniversitesi mezuniyet töreninde, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan “Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi” iş birliği protokolünde Özel Eğitim Meslek Okulu, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere de mezuniyet belgeleri takdim edildi. Düzce Üniversitesi’nde, Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve sosyal entegrasyon anlamında büyük katkılar sağlayan proje ile özel öğrenciler, üniversite deneyimi kazanarak unutamayacakları bir mezuniyet töreni yaşadı.
Mezuniyet törenlerinin son bölümlerinde öğrencilerin mezuniyetlerini simgeleyen kep törenine geçildi. Keplerini coşkuyla gökyüzüne fırlatan öğrenciler, meslek yaşamlarına adım atarak mezun olmanın gururunu ve mutluluğunu aileleriyle paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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