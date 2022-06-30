Düzce’ye 3 günde bin kilograma yakın yağış düştü

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Düzce’ye 3 günde metrekareye toplam bin kilograma yakın yağış düştü.

Düzce’de etkili olan sağanak yağış ile beraber birçok dere taşarak sele sebebiyet verdi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre Düzce’ye 3 günde 998,25 kilogram yağış düştü. 25 Haziran Cumartesi günü il geneline 105,3 kilogram, 26 Haziran Pazar günü ise 155,45 kilogram yağış alan Düzce’ye en çok yağış Pazartesi günü düştü.

Kardüz Yaylası 126,9 kilogram yağış alırken, Yığılca 115,7, Akçakoca 91, Yoğutpelit köyü 81, Kaynaşlı 75.2, Düzce merkez 66,7, Çilimli 54, Cumayeri 45,5, Gümüşova 41,1 ve Gölyaka 40,4 kilogram yağış aldı.

Böylelikle kente 3 günde metrekareye toplamda 998,25 kilogram yağış düştü.

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