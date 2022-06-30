Düzce’den 24 milyon 934 bin dolar ihracat yapıldı

– Düzce’de mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 26,4, ithalat ise yüzde 39,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artarak 24 milyon 934 bin dolar, ithalat yüzde 39,7 artarak 21 milyon 904 bin dolar olarak gerçekleşti.

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