Bakan Karaismailoğlu, kayıp genci arama çalışmalarını takip etti Bayrak ailesine geçmiş olsun diledi

– Düzce'de temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için sürdürülen çalışmaları takip etti. Karaismailoğlu, operatörün acılı ailesine geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batı Karadeniz’i vuran sağanağın etkili olduğu Düzce’de incelemelerde bulundu. İlk olarak Düzce Belediyesine gelen Bakan Karaismailoğlu, burada Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’den bilgi aldı. Ardından ise Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde çalışma yapan ve kepçenin devrilmesiyle sulara kapılıp kaybolan operatör Okan Bayrak'ı arama çalışmalarını takip etti. Bayrak'ın gözü yaşlı ailesini de ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulunan Karaismailoğlu, daha sonra taşkında zarar gören yerleri havadan incelemek için bölgeden ayrıldı.

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