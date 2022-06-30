DTSO Başkanı Şahin’den, Taştepe’ye ziyaret

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzceli iş insanı Murat Taştepe’yi Ankara ofisinde ziyaret etti.

DTSO Meclis üyesi Murat Taştepe Ankara’da ki ofisinde Tuncay Şahin’i ağırladı. Ziyarette ekonomideki gelişmeler ve yatırımların konuşuldu.

Taştepe “Meclis üyesi olarak bulunduğum Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında birlikte vizyon projelere imza attığımız Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin Ankara ofisimizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Şahin, gittiği şehirlerde Düzceli iş insanlarını ziyaret etmeyi ihmal etmediğini belirterek “Düzceli kardeşimiz Ankara’da önemli projelere imza atıyor kendisini tebrik ediyorum. Gittiğim şehirlerde Düzceli kardeşlerimi de mutlaka ziyaret ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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