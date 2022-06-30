Sel suları turizm bölgelerini yıktı geçti

– Düzce’nin önemli turizm noktalarından olan ve çok sayıda ziyaretçinin geldiği Samandere Şelalesi yürüyüş yolları, seyir terası ve köprüler büyük hasar gördü.

Batı Karadeniz Bölgesinde etkili olan su taşkınları Düzce’de de etkili oldu. İlin önemli turistik alanların olan ve bir çok ziyaretçinin geldiği Samandere Şelalesi Tabiat parkını sel suları yıktı geçti. Şelale alanındaki yürüyüş yolları, seyir terasları ve köprüler büyük oranda hasar gördü.

Yetkiler, alanda gerekli onarım faaliyetleri yapılıncaya kadar güvenlik amaçlı şelale alanı ziyarete kapatıldığını bildirdi.

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