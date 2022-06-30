Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Düzce´de kayıp iş makinesi operatörü Okan Bayrak´ın arama çalışmalarını yerinde inceleyerek, ailesiyle görüştü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Düzce´ye gelerek incelemelerde bulundu. İlk olarak kayıp iş makinesi operatörü Okan Bayrak´ın arandığı noktaya giden Bakan Karaismailoğlu çalışmalar hakkında bilgiler alarak, Bayrak´ın yakınları ile görüştü. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra ise helikopterle Düzce´de selden etkilenen alanları inceledi ve Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulundu.
İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜNÜ 200 KİŞİ ARIYOR
İş makinesi operatörü Okan Bayrak´ı bulmak için 200 kişilik aramakurtarma ekibi, arama çalışmalarını sürdürüyor. Bayrak´ın kayıp olduğu noktadan, derenin akış yönüne Asar Deresi´ne doğru arama yapıldı. Yaklaşık 20 kilometrelik uzunlukta olan Asar Deresi´ne bölüm bölüm dağılan ekipler, arama çalışmalarına devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-06-30 19:01:40
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