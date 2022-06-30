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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

72 saat hiç durmadan çalışarak Düzce’ye su vermek için çalıştılar

İHA

72 saat hiç durmadan çalışarak Düzce’ye su vermek için çalıştılar

Düzce’nin içme suyunun sağlandığı ana hat üzerindeki 600 metrelik yolun ve su hattının sel sularına karışması sonucu su sıkıntısı yaşayan Düzce'ye müjdeli haber Uğur Suyu'ndan geldi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, dur durak bilmeden çalışan belediye personeline minnettar olduğunu kaydederek vatandaşlara da gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür etti.
Şiddetli yağışların ardından Düzce'nin İçme suyu ihtiyacını karşılayan Uğur Suyu Regülatörüne giden yol ve ana hat hafta başında çökerek hasar almıştı. Hasarın ardından kriz masası oluşturan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni bir regülatör oluşturulması kararı aldı.

Zamanla yarıştılar
600 metrelik yolun yeniden yapılması için zamana ihtiyaç olmasından dolayı B planını devreye alan Özlü ve ekibi, yine Uğur suyu üzerinde 3 yeni havuz oluşturarak bypass yöntemiyle ana şebeke hattını alternatif hat ile bağladı. Gece gündüz hiç durmadan bir yandan balçık bir yandan da aralıklı da olsa sürekli yağan yağmurdan dolayı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, 3 gün gibi kısa bir sürede şehre yeniden su vermeyi başardı. Vakit kaybetmeden belediyenin tüm birimlerinden oluşturulan uzman ekipler rekor sayılabilecek bir sürede yeni bir regülatör sistemi kurdu.
Başkan Özlü’nün bizzat başında bulunduğu çalışmalar olumsuz hava koşullarına rağmen devam etti.
Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından sahadan bir an olsun ayrılmayan Faruk Özlü, bir yandan çalışmaları an be an takip ederken bir yandan da Ankara’nın yaşanan sorun ve sıkıntıları yerinde görmesini sağladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’den bakan yardımcıları ve genel müdürlere kadar birçok önemli ve etkili ismi ağırlayarak destek alan Başkan Özlü, bundan sonraki süreçte altyapı çalışmalarının hızla devam ederek aynı sorunların yaşanmaması için çalışacaklarını ifade etti.

"Bu geceden itibaren sular akacak"
Düzcelilerin ana isale hattının sele kapılmasından dolayı susuz kaldığını ancak yağmurun başladığı andan itibaren teyakkuz halinde çalışmalara başladıklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Sevgili Düzceli kardeşlerim, 3 gündür çalışıyoruz. Düzce'nin içme suyu sorununu çözmüş olduk. inşallah en kısa zamanda bu geceden itibaren sularımız akacak, Düzce’mize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

Düzcelilere teşekkür etti
Suyun şebekeye planlanan saatte verilememesinin nedenini de açıklayan Başkan Özlü; "Bu suyu aslında dün akşam verecektik. Fakat dün yapılan boruları birleştirirken yapılan kaynaklarda sıkıntı yaşadık. Bugün dün yapılan kaynak çalışmasının aynısını tekrar yapmak zorunda kaldık. Kaynak yaparken teknik bir sıkıntı oldu, gecikme de bundan dolayı yaşandı. Bunun için vatandaşlarımızdan özür diliyoruz" şeklinde konuştu.
Vanaların açılmasının ardından ilk su arıtma tesisine ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde şehrin suya kavuşturulması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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