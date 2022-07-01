Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

– Düzce'de sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.

Düzce'de sel bölgesinde çalışma yapan Okan Bayrak, kepçe ile Asar Deresi'nin üzerinde bulunan köprüden geçtiği sırada, köprünün kısmen yıkılmasıyla sel sularına kapılmıştı. Bayrak'ı bulmak için aralıksız çalışan ekipler, bugün de çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmaları, JAK, AFAD, DAKE ve bazı kurumların arama kurtarma ekipleri tarafından yapılıyor.

Çalışmalar sırasında JAK timi, Doğanlı Köprüsü civarında dere içinde mavi tişört buldu. Dere içinden çıkan ekipler, tişörtü Bayrak'ın ailesine gösterdi. Aile bireylerine gösterilen tişörtün, Bayrak'a ait olmadığı, sel suları ile birlikte bölgeye sürüklendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.