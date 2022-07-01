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Düzce'de selde 11 köprü ve 15 menfez zarar gördü

İHA

Düzce'de selde 11 köprü ve 15 menfez zarar gördü

Düzce'de etkili olan sağanak yağış ile beraber oluşan su taşkınlarının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre 11 köprü ve 15 menfezin yanı sıra 77 kilometre yol zarar gördü.
Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel sonrasında hasar tespit çalışmaları devam ederken bir yandan da yaralar sarılmaya başlandı. Düzce'de etkili olan yağış sonrasında birçok dere taştı. Bu çerçevede selde tüm ilçelerde heyelan, yol dolgusu, asfalt yol ve stabilize yollarda hasar oluştu. Toplamda 44 heyelan meydana gelirken, 8 bin 650 metre yık dolgusu, 22.1 kilometre asfalt yol, 45.57 kilometre stabilize yol ile 11 köprü ve 15 menfez zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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