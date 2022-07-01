Düzce'de 364 kişi tahliye edildi

Düzce'de taşkın sınırları içinde yer alan ve risk altında olan yerler ile sel esnasında yapılan tahliye çalışmalarında 100 evden toplamda 364 kişi tahliye edildi.

Düzce'de afet tahliye ve yerleştirme planları çerçevesinde aşırı yağışlar öncesinde ve sel sonrasında bir çok noktadan vatandaşlar tahliye edildi. Bu çerçevede Düzce'de 14 evden 43 kişi, Akçakoca'da 27 evden 110 kişi, Yığılca'da 20 evden 63 kişi, Gölyaka'da 20 evden 80 kişi, Çilimli'de 14 evden 48 kişi ve Gümüşova'da 4 evden 16 kişi olmak üzere toplam 100 evden 364 kişi güvenli alanlardaki yakınlarının yanlarına ve misafirhanelere yerleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.