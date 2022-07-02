Sağlık Müdürü Yılmaz, gençlere tecrübelerini paylaştı

–Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Anadolu’yuz Biz Projesi dahilinde Düzce’ye, Amasya’dan gelen gençlerle bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdi.

Düzce Valiliği Konferans salonunda Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde ve Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı’nın katılımıyla gerçekleştirilen programında Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz gençlerle hasbihal ederek hayata dair deneyim ve tecrübelerini paylaştı.

Amasya ilinden gelen ve 3 gün boyunca Düzce’nin tarihi ve kültürel yerlerini gezecek olan gençler geleceğe ışık tutacak kültürel değerleri yerinde görecekler.

Projenin amacının çocukların, gençlerin Anadolu’nun çeşitli yerlerini görerek öğrenmeleri olduğunu aktaran Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik ve huzura katkı sağlaması, gençlerin terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Anadolu’yuz Biz Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde İçişleri Bakanlığınca başlatılmış ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte.

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