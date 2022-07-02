Sağlıkçılar mesleğe hazır

Ülkemiz sağlık alanına her yıl nitelikli ve donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştiren Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet mutluluğunu yaşadı.

Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, öğrencileri bilimsel bilgilerle eğittiklerini, iş hayatına hazırladıklarını ve değerli bireyler olmaları için yoğun emek sarf ettiklerini ifade etti. Öğrencilerin ise özveriyle çalışarak mezun aşamasına geldiklerini belirten Demir, hem Hemşirelik hem de Sosyal Hizmet bölümlerinin istihdam avantajları dolayısıyla iyi yerlere geleceklerini dile getirdi. Bu sürecin manevi kahramanlarının aileler olduğunu vurgulayan Şerif Demir, tüm mezunları kutlayarak sözlerini sonlandırdı.

Rektör vekili Prof. Dr. İlhan Genç ise insanlık olarak zorlu covid süreci geçirdiklerini söyleyerek, doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının değerinin daha iyi anlaşıldığını belirtti. Mezunların da bu sürece tanıklık ettiğini dile getiren Genç, bu dönemin onlar için büyük tecrübe olduğunu da sözlerine ekledi.

Ailelerin de çocukları için büyük emek verdiğini ve bu güzel anlarında yanlarında olduğunu ifade eden Genç, akademisyenlerin destekleriyle mezunların alanlarıyla ilgili yetkin akademik bilgilerle donatıldıklarının altını çizdi. Özellikle sağlık alanında yaşanan şiddet olgusunu, hem devlet, hem de millet olarak aşacaklarına işaret eden İlhan Genç, mezunlara sağlıklı ve başarılı bir meslek hayatı dileyerek konuşmasını noktaladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Elif Dursun, Fakülte ikincisi Merve Coroz ve Fakülte üçüncüsü Nurgül Köksal’a plaketleri mezun öğrencilere de mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Mezunlar tarafından Hemşirelik Andı ve Sosyal Hizmet Andı’nın okunmasıyla devam eden mezuniyet programının final bölümü kep atma törenine sahne oldu. Keplerini, coşku ve heyecan içerisinde gökyüzüne yani geleceklerine fırlatan öğrenciler, mezun olmanın ve meslek hayatına adım atmamın gururunu doyasıya yaşadı.

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