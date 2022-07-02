Şehidin mezarının başındaki bayrak direğini çaldılar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel'in mezarının başındaki bayrak direği çalındı. Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç, "Biz şehidimizin başında dua ederken bu hırsızlığı görmek üzüyor" dedi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1993 yılında, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan, Düzce´nin ilk terör şehidi olarak kayıtlara geçen Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel´in Aziziye Mahallesi Mezarlığı´ndaki kabrinin başında bulunan Türk bayrağının olduğu direk çalındı. Şehidin mezarına dua etmek için gelenler, durumu fark edip, muhtar Aydın Koç'a iletti. Koç, bayrak direğinin yanı sıra hayırseverlerin yaptırdığı şadırvandaki demir kapıların da çalındığını tespit etti.

'BÖYLE OLUR MU?'

Duruma tepki gösteren Koç, "Biz gelip şehidimizin başında ağlayarak dua ederken bu hırsızlığı görmek bizleri üzüyor. Hırsızlığın da bir oluru var. Hırsızlığın bu kadar şekil değiştirdiğini ilk kez görüyorum. Bu maneviyata rahatsızlık veren kişiler hakkında Cumhuriyet savcılarının gerekeni yapmasını istiyor ve suç duyurusunda bulunuyorum. Böyle bir hırsızlık olur mu?" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-07-02 14:21:14



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