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Kurbanlıkların bakım ve beslenmesinde uzmanından tavsiyeler Düzce Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkan Şerif Ali Karanfil: "Yüksek enerjili yemler, tırnak ve ayak problemlerine zemin hazırlayabiliyor"

İHA

Düzce Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkan Şerif Ali Karanfil, kurbanlıkların bakımı ve beslenmesine ilişkin vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Kurbanlıkların bakım ve beslenmesinde uzmanından tavsiyeler Düzce Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkan Şerif Ali Karanfil: "Yüksek enerjili yemler, tırnak ve ayak problemlerine zemin hazırlayabiliyor"

Düzce Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkan Şerif Ali Karanfil, kurbanlıkların bakımı ve beslenmesine ilişkin vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.
Kurban seçiminde önceliğin sağlıklı hayvanlara verilmesi gerektiğini söyleyen Karanfil, "Dış görünüşte ağız, burun akıntısı olmayan, tüyleri parlak, yarasız, bakışları canlı ve imkanlar dahilinde bir veteriner hekim muayenesinden geçmiş raporlu hayvanlar tercih edilmelidir. Yeni alınan hayvanlar için aynı ortam şartları oluşturmalıdır ki, solunum ve sindirim problemleri yaşamayalım. Hayvan varlığımızın sıkıntılar yaşadığı bu günlerde, damızlık değeri olan dişi hayvanlarımızı kurban etmeyelim. Özellikle damızlık değeri olmayan dişi hayvanların gebelik kontrolleri sonrasında kurbanlığa ayrılması, bu süreç içerisinde verimli hayvan sayısının artırabilmesi adına güzel bir fırsattır" dedi.

"Yüksek enerjili yemler, tırnak ve ayak problemlerine zemin hazırlayabiliyor"
Sel ve su baskını yaşanan arazilerdeki hayvanların gıda maddelerini tedarik ederken çok dikkatli olunması gerektiğini aktaran Karanfil, bu konuda uzman desteği alınmasını söyledi. Hayvanlardan insanlara geçen zoonoz gibi hastalıkların bulaşıcı nitelikte olduğunu da belirten Şerif Ali Karanfil, "Kurban beslerken son bir ay içerisinde önerdiğimiz yüksek enerjili yemler, aynı zamanda tırnak ve ayak problemlerine zemin hazırlayabiliyor. Bunun gibi sorunların görülmeye başladığı hayvanlara; çayır, yonca ve yemek sodası verilebilir. İlaveten de tırnaklara tazyikli sus tutulmalı ki ilaç kullanmak zorunda kalınmasın" ifadelerini kullandı.

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