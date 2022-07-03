Yavru tilkinin yardımına ekipler koştu

Düzce’de etkili olan sağanak yağışlar sonrası meydana gelen selde mahsur kalan tilki yavrusunu AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı.

Düzce’de geçtiğimiz hafta etkili olan ve sellere neden olan sağanak yağışın ardından ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, göle dönen bölgede botla çalışma yapan AFAD ekipleri, ormanlık alanda yavru tilki olduğunu fark etti. Ağacın gövdesine tutunarak sel sularından kurtulmayı başaran tilki yavrusunu bota alan ekipler, güvenli bölgeye çıkararak, kenarda bekleyen UMKE ekibine teslim etti. UMKE ekibi de sulardan ıslanan ve üşüyen yavru tilkiyi kurutarak, Yaban Hayatı Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

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