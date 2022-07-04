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Komşuya 'horoz ötme' cezası

DHA

Komşuya 'horoz ötme' cezası


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de Mücella Ulcay'a, evinin önünde beslediği horozun ötmesinden rahatsız olan komşuları şikayetçi olunca zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında 392 TL ceza kesildi.
Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Mücella Ulcay, pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle dışarı çıkamayan 90 yaşındaki babası için 3 tavuk ve 1 horoz alıp müstakil evlerinin bahçesinde bakmaya başladı. Sabahları öten horozdan rahatsız olan komşuları önce polise, sonra da belediyeye şikayette bulundu. Eve gelen polisler, 'şikayete değer bir konu yok' diye ayrıldı, zabıta ekipleri ise horozun kesilmesini ya da başka bir yere verilmesini istedi. Ulcay, zabıtanın isteğine karşı çıktı ve horoza bakmaya devam etti. Bunun üzerine Ulcay'a, Düzce Belediyesi İl Encümen Kurulu kararıyla, 'Evinin bahçesinde tavuk, horoz baktığı, gürültüsü ve kokusuyla çevreye rahatsızlık verdiği, hayvanların bakıldığı yerin uygun olmaması' gerekçesiyle Kabahatler Kanunu gereği 392 lira ceza uygulandı.
CEZAYA İTİRAZ ETTİ
Cezaya itiraz ettiğini söyleyen Mücella Ulcay, "Pandemi döneminde babamın canı sıkılıyordu. Malum 65 yaş üstü sokağa çıkamıyordu. Babam 90 yaşında. Tavuk bakıyordu. Folluktan her gün 1 yumurta alıyordu. 1 tane de horoz vardı. Sabahları doğal olarak horoz ötüyor. Horozun ötüşünden rahatsız olmuşlar. Önce emniyetten birileri geldi. Şikayete konu olacak bir durum yok diyerek gittiler. Tekrar şikayet etmişler. Zabıta geldi. Tavuklar dursun, horozu kesin ya da başkasına verin dediler. Burası benim özel mülküm dedim. 'Horozu yollarsanız biz işlem yapmayacağız' dediler. 'Ben büyüttüğüm, benim elimden yem yiyen 1 hayvanı öldürebilir miyim?' dedim. 'Siz benden resmen cinayet işlememi istiyorsunuz, ben bunu yapmam' dedim. 'O zaman ceza yazarız' dediler. 'İstediğinizi yazın' dedim. 'Buyurun gidin' dedim. 26 Haziran tarihinde belediyeden tebligat geldi cezayla ilgili olarak. Gürültü ve kokudan dolayı kesilmiş. 1 horozun çıkardığı ses gürültü olabilir mi? Ya da 3-5 tavuğun kokusu koku olabilir mi? Sabahları tel örgüyle çevrili bahçemde dolaşıyorlar akşamları da kendi yuvalarına yatıyorlardı. Bu cezaya itiraz ettim. Bana tebligat geldikten 3-5 gün sonra il encümenine itiraz ettim. Şimdi oradan gelecek olan sonucu bekliyorum" diye konuştu.
KÖYE GÖNDERDİ
Baktığı horoz ve tavukları 2 ay önce köyde yaşayan yakınlarına gönderdiklerini söyleyen Ulcay, "Onları köyde dünürümüzün kümesine yolladık. Oradaki ortama uyum sağlayamamışlar ve ölmüşler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-07-04 11:06:43

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