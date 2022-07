Düzce Belediyesi: "Tamamen karalama zihniyetiyle hareket eden muhalefet anlayışı, bu ülkeye yapılan büyük bir haksızlıktır"

Düzce Belediyesi tarafından, selin vurduğu Üçyol köyüne çok geç müdahale edildiğine yönelik yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Birçok insanımızın canıyla, malıyla doğrudan etkilendiği böylesi bir felakette dahi insani hasletleri bir kenara bırakarak tamamen karalama zihniyetiyle hareket eden muhalefet anlayışı, bu ülkeye yapılan büyük bir haksızlıktır" denildi.

Düzce'de 27 Haziran'da etkili olan sağanak sebebiyle, şehir merkezinde, 4 ilçede ve merkez köylerinde sel meydana geldi. 28 Haziran'da Üçyol köyünde Melen Çayı'nın taşması neticesinde oluşan su baskınında mahsur kalan köylüler de, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Vatandaşlar, yağışın yine şiddetle devam etmesi neticesinde merada mahsur kalan hayvanlarını kurtarmak için yeniden su baskının meydana geldiği bölgeye gitti ancak hayvanlarını kurtaramadan yeniden mahsur kalmaları üzerine tekrar AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Aynı bölgede ikinci kez mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmasının ardından kurtarıldı.



Çalışmayı Başkan Özlü koordine etti

Gece saatlerinde de su altında kalan mera bölgesinde çok sayıda büyükbaş hayvanın mahsur kaldığı bilgisi Düzce Belediyesi'ne bildirildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kendisine gelen bilgiyi köy muhtarını arayıp teyit ederek, gece saatlerinde müdahale yapılamayacağı için sabah erken saatlerde ekiplerin köyde olacakları bilgisini verdi. Bu süreçte AFAD ve jandarma ekipleri ile temasını sürdüren Başkan Özlü, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında bölgeye giderek, mahsur kalan hayvanların kurtarılması için yürütülen çalışmayı kendisi koordine etti.



Belediyeden açıklama

Düzce Belediyesi tarafından, selden etkilenen Üçyol köyüne çok geç müdahale edildiğine ilişkin yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığına yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, Üçyol köyünde yaşayan vatandaşın, bir haber ajansına ulaştığı belirtilerek, "Vatandaşın, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a ulaştığı ve CHP’lilerin yönlendirmesiyle bir haber ajansına olayı tamamen çarpıtarak anlattığı anlaşılmaktadır" denildi.



"Bu ülkeye yapılan büyük bir haksızlıktır"

Açıklama şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü, tamamen insani bir hassasiyetle hareket etmiş, vatandaşlardan kendisine ulaşan ihbarlar üzerine gecenin sabaha dönmesini beklemiş ve sabah günün aydınlanmasıyla birlikte de hareket geçmiştir. Yaklaşık 7 saat boyunca bizzat kendisi çalışmanın başında durmuş, operasyonun devam ettirilmesini sağlamış ve hayvanların kurtarılmasının ardından olay yerinden ayrılmıştır. Akabinde belediye iş makineleriyle sağlam zemine çıkartılan hayvanlara yem ve gıda takviyesi yapılarak akşam sağ salim kendi ahırlarına ulaştırılması sağlanmıştır. Zira, ne vatandaşların kurtarılması, ne de mahsur kalan hayvanlara ulaşılması sürecinde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, çalışmaları bizzat yürüten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye, doğrudan ya da dolaylı yoldan ulaşarak yönlendirmesi söz konusu olmamıştır. Birçok insanımızın canıyla, malıyla doğrudan etkilendiği böylesi bir felakette dahi insani hasletleri bir kenara bırakarak tamamen karalama zihniyetiyle hareket eden muhalefet anlayışı, bu ülkeye yapılan büyük bir haksızlıktır. Her fırsatta adaleti vurgulayan muhalefet anlayışının, kendi işine gelmediği noktada adaleti gasp etmesi, alışık olduğumuz bir tavır haline gelmiştir. Bu tavır, vatandaşı değil, sadece kendi siyasi menfaatini önceleyen çıkarcı bir yaklaşımdır. Biz bu durumu reddediyor ve sel, yağmur, çamur demeden, paçalarımızı sıvayıp her yerde, her zaman vatandaşımızın yanında olmayı vicdani ve ahlaki öncelik olarak kabul ediyoruz. Bu zihniyetle mücadelemiz, her zaman, her yerde, azimle ve heyecanla devam edecektir" denildi.

