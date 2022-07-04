Pençe-Kilit Operasyonu'nda Düzceli uzman çavuş şehit oldu

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PençeKilit Harekatı bölgesinde görev yapan Düzceli uzman çavuş Serhat Bal şehit düştü.

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde ikamet eden uzman çavuş Serhat Bal, PençeKilit Harekatı bölgesinde terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışma sonrasında şehit düştü. Acılı haber ise ailesine Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş ve ilgili kurum müdürleri tarafından ulaştırıldı.

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