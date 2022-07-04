Kayıp operatörü arama çalışmalarına katılan 650 personele Kızılay'dan gıda desteği

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Kızılay, Düzce’de kayıp operatör Okan Bayrak’ı arama kurtarma çalışmalarına katılan 650 personele gıda desteğinde bulunuyor.

Kızılay, Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp kepçe operatörü Okan Bayrak’ı arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Çeşitli illerden gelen arama kurtarma personeline her öğün 650 kişilik gıda malzemesi temin eden Kızılay, vatandaşlara su, çay, kek gibi ikramlarda bulunarak yaraları sarıyor.

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