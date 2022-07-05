Amasya’dan Düzce’yi gezmeye geldiler

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– Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Anadoluyuz Biz Projesi dahilinde Amasya’dan Düzce’ye gelen gençler 3 gün boyunca Düzce’de çeşitli bölgelerini gezdi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde ‘Anadoluyuz Biz’ projesi çerçevesinde başka şehirlerden Düzce’ye gençler gelmeye başladı. İlk olarak Amasya’dan misafirlerini ağırlayan Düzce, çeşitli bölgelerde öğrencilerin gezmesini sağladı. İncelemelerde bulunan öğrenciler daha sonra Batı Karadeniz’in antik kenti olarak değerlendirilen alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Konuralp Müzesine giden gençler, seyir tepesinden Düzce manzarasına bakarak, Amasya’ya uğurlandı.

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