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Düzce’de devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Büyük Melen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyük Melen köyünde oturan 70 yaşındaki Yusuf Key, bahçe işlerini yaptıktan sonra traktörü ile evine dönmek için hareket etti. Key’in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Sürücü, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Yusuf Key’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Key’in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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