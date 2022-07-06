Kayıp operatörünün cesedi Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

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Düzce'de selde kaybolan ve Dokuzuncu gün vatandaşlar tarafından bulunan kayıp kepçe operatörü Okan Bayrak’ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Düzce’nin Yayakbaşı köyünde bulunan kayıp operatör Okan Bayrak’ın cesedi, yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda vatandaşlardan tarafından bulundu. Sabah saatlerinde bulunan operatör Okan Bayrak’ın ailesinin teşhis edilmesi sonucu ambulansa taşınarak, otopsi yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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