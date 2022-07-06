Kurban Bayramı öncesi Düzce’de trafik uygulaması

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzce Bölge Trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi D100 Karayolu üzerinde her iki yönde seyahat eden araçlar için kontrol noktaları kurdu.

Kurban Bayramı öncesi Düzce Bölge Trafik ekipleri, D100 Karayolu her iki yöne denetim yaptı. Polis ekipleri; emniyet kemeri, hız ve cep telefonu ile konuşan araç sürücülerini özellikle kontrol etti. Yapılan uygulamalarda, hatalı ve kurallara sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

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