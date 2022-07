Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı bıçak ustası uyardı Kurban için iyi bıçak şart Alper Tüfekçi: “Kör alet ile iyi iş çıkmaz”

İyi bir bıçağın işlemesinden belli olduğunu anlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı Düzceli bıçak ustası Alper Tüfekçi, “Kör alet ile iyi iş çıkmaz” dedi.

Kurban Bayramı dahilinde iyi bir bıçağın hangi özelliklere sahip olması gerektiğinden bahseden Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı Düzceli bıçak sanatçısı Alper Tüfekçi, insanların bayrama son günler kala bıçaklarını biletmek için yoğunluk oluşturduğunu anlattı. İyi bir bıçağın güvenilir yerlerden alınmasına vurgu yapan tecrübeli usta Tüfekçi, bıçakların üretimi sırasında çeliği ile ünlü yerlerinde isimlerini kullandıklarını fakat bıçağın o bölgeye ait olmayabileceğini de dikkat çekti. Bıçaktan anlayan insanların detaylarını dikkatle incelediğini aktaran Alper Tüfekçi, “Bıçağın üzerindeki işçilik ve kabzasındaki ahşap, bıçağın kalitesini belli eder” dedi.



“Kör alet ile iyi iş çıkmaz”

Her bıçak ile kurban kesilemeyeceğini dile getiren Tüfekçi, aynı zamanda her balta ile de ağaç kesilmez olduğunu ifade ederek, konuyla alakalı olarak, “Bıçakların ağız açıları, sertlikleri ve anatomileri değişkenlik gösterebiliyor. Derinin yüzülmesi, kurbanın karnının açılması ve boynunun kesilmesi için farklı niteliklerde bıçaklar kullanılmalıdır. ‘Kem alet ile kemalat olmaz’ demişler. Yani kör alet ile iyi iş çıkmaz. Bıçak iyi olmadığında evde soğan kesmek de kurban kesmek de sıkıntılıdır. Bir bıçak imalatçısı olarak insanlara yardımcı olmak amacıyla, iyi kesmeyen bıçağın hayvana eziyet verdiğini gördüğümü ifade ediyorum. Bıçağı hayvana sürdüğünüz anda hayvan ne olduğunu anlamadan kesilmelidir ve İslami usullere göre kan kaybından ölmesi gerekir” diye konuştu.



“İnşallah kazasız, belasız bir bayram geçiririz”

İyi bıçağın her zaman insana iyi iş çıkartacağını belirten Alper Tüfekçi, “İnşallah kazasız, belasız ve sakatlıklar yaşanmadan iyi bir bayram geçiririz. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

