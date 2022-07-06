Sağlık Müdürü Yılmaz, gençlerle deneyimini paylaştı

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Türkiye Gençlik Vakfı Düzce İl Temsilciliği’nin organize ettiği gençlik kampına katılarak gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Türkiye Gençlik Vakfı Düzce İl Temsilciliği’nin organize ettiği gençlik kampına katılarak gençlerle deneyimlerini paylaştı. Türkiye Gençlik Vakfı Düzce İl Temsilciliği ise koordinatörlüğü tarafından Gölyaka'nın Güzeldere Şelalesi mevkiinde koordine edilen gençlik kampı tüm hızıyla devam ediyor. Düzce'deki 14 farklı liseden gençlerin katıldığı kampta çeşitli konular üzerinde eğitimler veriliyor. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz gençler ile bir araya geldi. Düzce'deki sağlık konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Dr. Yasin Yılmaz, gençlere deneyimleri ile ilgili de bilgiler aktardı. 15 Temmuz şehitlerinin de anıldığı gençlik kampına; Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat ve Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi Ersoy Mutlu’da katılım sağladı.

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