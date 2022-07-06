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Şehidin son videosu yürekleri dağladı Operasyona gitmeden ailesine video göndermiş “Bayrak inmez, vatan bölünmez”

İHA

Şehidin son videosu yürekleri dağladı Operasyona gitmeden ailesine video göndermiş “Bayrak inmez, vatan bölünmez”

– Irak’ın kuzeyinde devam eden PençeKilit operasyonunda şehit olan Düzceli Uzman Çavuş Serhat Bal, operasyona çıkmadan önce ailesine gönderdiği video yürekleri dağladı.
Geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyinde devam eden PençeKilit operasyonunda terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada şehit düşen Düzceli Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, operasyona çıkmadan önce ailesine video gönderdiği ortaya çıktı. Ailesine son dakikada bir haber geldiğini ve operasyona gittiğini belirten Şehit Bal, “Gideceğimiz belli oldu. Ben gidiyorum. Allah emanetsiniz hepiniz. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa helali hoş olsun. Hepinizi seviyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerim sizlerde Allah’a emanetsiniz. Görüşüz inşallah” dediği anları çekip ailesine gönderdi.
Şehit sosyal medya hesabından takipçilerine gönderdiği videoda ise, “ Bayrak inmez, vatan bölünmez. Her şey Ayyıldızlı bayrak için” ifadelerini kullandı.

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