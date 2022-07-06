İçme suyu ilave hat çalışması hızla ilerliyor Başkan Özlü'den saha personeline motivasyon ziyaretleri

– Düzce’de yaşanan selde Beyköy su alma regülatörünün bulunduğu yol ve hattın çökmesinin ardından kısa sürede oluşturulan yeni regülatörün iyileştirme çalışmaları sürüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni regülatörden arıtma tesisine su taşıyacak olan 2 kilometrelik ilave hat çalışmalarını gece gündüz demeden titizlikle takip ediyor.

Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından yaralar hızla sarılıyor. Düzce'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beyköy su alma regülatörünün bulunduğu Uğur Suyunun taşması sonucu yol ve ana su hattının çökmesi nedeniyle şehrin suları kesilmişti. Başkan Faruk Özlü'nün talimatıyla 72 saat gibi kısa bir sürede yeni bir regülatör kurarak faaliyete geçiren ekipler, bununla da yetinmeyerek yeni regülatörden arıtma tesisine iki kilometrelik ikinci bir hat çekilmesi kararı aldı.



"Tüm gücümüzü buraya harcayacağız"

"Önceliğimiz şehrimizin suyu, belediyemizin tüm imkanlarını buraya seferber edeceğiz" diyen Başkan Özlü'nün talimatıyla ikinci bir hat çekilmesi için zaman kaybetmeden işe koyulan ekipler hattın büyük bir kısmını tamamladı.

Ekipleri yalnız bırakmayan, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için gecegündüz ziyaretlerini sürdüren Başkan Özlü, çalışmaların sorunsuz ilerlediğini belirterek, “Uğur Suyu üzerinde yeni oluşturduğumuz regülatörden şehrimize ilave su taşıyacak olan ikincisini en kısa sürede hizmete almak için gece gündüz var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hattımız ile arıtma sistemine daha fazla su göndereceğiz. Arkadaşlarımız aynı bölgede birden fazla ekip kurarak boru hattının kaynağını gerçekleştiriyor. Yaklaşık iki kilometrelik hattın büyük kısmını tamamladık” dedi.

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