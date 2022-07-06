Kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı Okan Bayrak'ın tabutu al bayraklara sarıldı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzce yaşanan selde kepçe ile suya gömülen ve 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna Türk bayrağına sarılı şekilde uğurlandı.



Batı Karadeniz Bölgesi'ni geçen hafta etkisi altına alan yağışlar, su baskınları ve sellere neden oldu. Düzce’de etkili olan selde köprünün yıkılması ile kepçesi sulara gömülen Okan Bayrak günlerce aranmıştı. Cansız bedenine bu sabah saatlerinde ulaşılan Okan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı. Okan Bayrak’ın cenaze namazı Kaynaşlı’ya bağlı Bıçkıyanı Köyü Camisi'nde kılındı. Cenaze namazına başta İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Okan Bayrak’ın al bayrağa sarılı tabutu cenazeye katılanlar tarafından omuzlanıp son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.