Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı Eller kurbanlık için bir araya geldi, sıkı pazarlık yapıldı

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– Düzce’nin en büyük canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı. Vatandaşlar, kurbanlık hayvan satıcıları ile sıkı pazarlık yaptı. Pandemide el tutmadan yapılan pazarlıklar yerini yine elle pazarlığa bıraktı.

Düzce’de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarında vatandaşlar yoğunluk oluşturmaya başladı. Satıcılar oluşan yoğunluktan memnun olurken, kurbanlık hayvan alacaklar satıcılarla sıkı pazarlık yaptı.

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