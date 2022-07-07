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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Yılmaz’dan bayram sofrası ve et tüketimi uyarısı

İHA

Dr. Yılmaz’dan bayram sofrası ve et tüketimi uyarısı

– Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, bayramda sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunarak “Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda özellikle obezite, yüksek tansiyon, kalpdamar, mide ve diyabet hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir” dedi.
Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, bayramların ailelerin bir araya geldiği, tatlıların hazırlandığı ve büyük sofraların kurulduğu özel günler olduğunu belirterek “Bununla birlikte toplum sağlığı açısından Kurban Bayramı’nda hijyen ve sağlık koşullarına gereken önemin gösterilmesi son derece önemlidir. Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda özellikle obezite, yüksek tansiyon, kalpdamar, mide ve diyabet (şeker hastalığı) hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kurban bayramı dini kuralların yerine getirilmesinin yanı sıra sofraların temel besin maddesini oluşturan etin uzun bir dönem tüketilecek olması anlamı geliyor. Bu nedenle alınması gereken önlemler herkes için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Kurban bayramında da; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman ki gibi özen gösterilmesi gerekir” ifadelerinde bulundu.

“Sakatatları çöpe atmayın”
Sağlık Müdürü Yılmaz, kurban kesiminin gerekli dini hükümlere uygun sağlık ve çevre şartlarına bağlı kalarak ortam koşullarının hijyenik hale getirilmesi, başta hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere, sağlık, çevre sağlığı, temizlik, etin işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatlarını çöpe atılmaması, sokak hayvanlarına verilmemesi, gibi konularda halkımızın bilgilendirilmesi çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz ettiğini belirtti.
Kurban satış yerlerinin, kurbanlık naklinin, kurban kesim yerlerinin ve kesim sonrası etin işlenmesi esnasında gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartlara uyulması gerektiğini bildiren Yılmaz, “Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel temizlik kuralları ihmal edilmemeli ve kesim işlemleri sırasında gerekli olmayan kişiler kesinlikle bu alanlarda olmamaları gerekir” dedi.
Özellikle kesim sırasında kaçan hayvanlar nedeniyle ciddi yaralanmalar yaşanabildiği belirten Dr. Yılmaz kesim esnasında gelişebilecek yaralanmalarda vatandaşların, yarayı temiz bir bezle bastırarak mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, evde kendi imkanları ile tedavi etmeye çalışmamaları gerektiğini bildirdi.
“Kurban Bayramında da ısrarlı ikramlara karşı dikkatli olmalı sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli, kilo kontrolü sağlamak ve kurban bayramı boyunca zorlanan sindirim sistemimizi rahatlatmak amacıyla her gün düzenli olarak fiziksel aktivite yürüyüş yapmaya dikkat etmeliyiz” diyen Yılmaz “Düzceli hemşehrilerimiz ve sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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