Jandarma’dan dron ile havadan denetim

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Merkez Gölyaka ilçe bağlantı yolunda Jandarma ekipleri dron ile havadan denetim yaptı.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Gölyaka ilçe yolu güzergahında dron hava aracı ile özel trafik denetimi yaptı. Denetimde kırmızı ışık kuralına uymadığı ve emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne, bin 904 lira idari işlem cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.