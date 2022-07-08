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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MR Artrografi görüntülemesi ayrıntılı tanı imkanı sağlıyor

İHA

MR Artrografi görüntülemesi ayrıntılı tanı imkanı sağlıyor

– Türkiye’de sayılı hastanelerde yapılabilen eklem içi yapıların ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan MR artrografi, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanıyor.
Kasİskelet Radyolojisi ve İleri Nöroradyolojik İşlemler üzerine uzmanlaşan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Oğul, 15 yıllık tecrübesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde eklem içi enjeksiyonlar başta olmak üzere kasiskelet sistemi girişimsel radyoloji üzerine tanısal ve tedavi edici işlemler gerçekleştiriyor.

“Türkiye’de çok az referans hastanelerinde yapılabilmektedir”
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde MR artrografi olarak adlandırılan eklem içerisindeki anatomik yapıları görüntülemede gelişmiş MR sekansları ile inceleme yaptıklarını ifade eden Hayri Oğul, “MR artrografik incelemeler özellikle omuz ve kalça ekleminde iç bağları değerlendirmede başvurduğumuz ve hastanemizde başarıyla uyguladığımız çok önemli bir görüntüleme yöntemidir. Artrografik işlemler ve bunun sonucunda elde olunan görüntülerin yorumu uzunca bir kasiskelet sistemi radyolojisi deneyimi gerektirmekte olup bu işlem bizim hastanemizle birlikte Türkiye’de çok az referans hastanelerinde yapılabilmektedir” diye konuştu.

Sayılı merkezlerde yapılan MR artrografi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Oğul, “MR artrografi eklem içerisine tanı amaçlı serum fizyolojikle seyreltilmiş kontrast madde vererek elde ettiğimiz görüntüleme yöntemidir. Eklem içi yapıları (ligament, tendon, kapsül, kıkırdak vs.) en iyi gösterebildiğimiz radyolojik görüntüleme yöntemidir. Normal MR görüntülemede ya da diğer radyolojik görüntüleme yöntemlerinde gösteremediğimiz hasarları göstermek için başvurduğumuz problem çözücü bir tekniktir” dedi.

MR artrografi yöntemine en çok omuz ve kalça ekleminde ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Prof. Oğul, “Omuz ve kalça ekleminde labrum adını verdiğimiz kemik yuvayı saran sağlam bağ dokusunun hasarı eklem çıkıkları ile sonuçlanmakta ya da erken dejenerasyon dediğimiz genç yaşlarda kemik ve eklem harabiyetine kadar gidebilmekte ve kalça eklemi gibi eklemlerde eklem protezi ile sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla bu anatomik yapının hasarını ve hasarın derecesini operasyon öncesi radyolojik olarak kusursuz tanımlamak çok önemlidir. Bu ise iyi bir MR artrografik inceleme ile mümkündür. Omuz, ayak bileği ve kalça eklemi sıkışma sendromları ve el bileğinde sıkça hasar gören eklem içi bağlarının hasarının kesin ve doğru teşhisi için de MR artrografi en uygun görüntüleme yöntemidir. Son olarak eklem aralığına düşerek eklem kapsülü ve kıkırdak hasarına neden olan eklem içi kayıp cisim adı verilen kıkırdak ve kemik parçalarının tanısını koymakta da BT veya MR artrografi etkinliğini ispat etmiş en iyi görüntüleme yöntemleridir” ifadelerini kullandı.

“Tecrübeli ellerde son derece güvenli”
MR artrografi yönteminin toplam enjeksiyon prosedür zamanının 1015 dakika olduğu bilgisini paylaşan Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Oğul, sürenin çoğunluğunu hazırlık aşamasının oluşturduğunu belirtti. 12 dakika süren enjeksiyon işlemi için ekleme ulaşabilecek en ince iğnelerin kullanıldığını kaydeden Prof. Dr. Oğul, “Kalçada kas içerisine yapılan enjeksiyon için kullanılan iğnelerden daha ince iğneler tüm eklem uygulamalarında yeterlidir. Öncesinde hazırlanan enjeksiyon solüsyonu steril şartlarda ultrason kılavuzluğunda eklem kapasitesine göre belirlenen miktarlarda eklem aralığına güvenle verilir. Bu işlem tecrübeli ellerde son derece güvenli ve çok az ağrılı olduğundan anestezik işlem gerektirmez. İşlem esnasında ve sonrasında hissedilen ağrı hastaların çok büyük bir kısmında ağrı kesici gerektirmeyecek kadar hafif ve tolerabıldır. Enjeksiyondan sonraki MR çekim aşaması normal eklem MR çekimi gibi devam eder ancak artrografi için özel ve yüksek kaliteli MR sekansları kullanılır” şeklinde konuştu.
MR artrografide radyasyon riski olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Oğul, “MR artrografik işlemler Türkiye’de çok az sayıda referans üniversite hastanesinde sınırlı sayıda yapılabilmektedir. Bölgemizde sadece bizim hastanemizde 2021 tarihinden bu yana yapılabilmektedir” dedi.

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