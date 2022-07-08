Kuş gözlem kulesi yükseliyor

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– Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Gölü’nde bulunan kuşların gözlenmesi için yapılan kule inşaatında sona geldi.

Düzce’nin turistik değerlerinden birisi olan Efteni Gölü’nde kuş gözlem kulesi yapılmaya başlandı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kule çalışmasında Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak Alanı kenarı iskele mevkiinde kuş gözlem kulesi inşaatı yükselemeye devam ediyor. Kule kurban bayramında vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.

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