Kuaförlerde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı öncesi oluşan kabalığın Arife Günü daha da arttığını ifade eden Düzceli berber Bahri Tanış, “Randevulu sistem sayesinde hem sağlık tedbirlerini elden bırakmıyoruz hem de herkesin, bayrama bakımlı bir şekilde hazır olmasını sağlıyoruz” dedi.

Arife Günü’nden Kurban Bayramı için saç ve sakal tıraşı olmaya gelenlerin berber salonlarından inanılmaz bir yoğunluk oluşturduğunu ifade eden tecrübeli berber ustası Bahri Tanış, her sene bayram öncesi bu yoğunluğun oluştuğunu ifade etti. Pandemi şartlarından dolayı berber dükkanının içerisini çok kalabalık tutmadıklarını dile getiren Tanış, randevu sistemi ile bu düzeni sağladıklarını anlattı. Sabah saatlerinden itibaren bir haftadır gecelere kadar çalıştıklarına dikkat çekmek isteyen usta Tanış, “Tüm İslam Alemi’nin mübarek Kurban Bayramı Bayramı’nı kutluyorum” dedi.



“Sağlık açısından tedbiri elden bırakmıyoruz”

Yaklaşık bir haftadır nefes almadan saç sakal bakımı ve kesimi yaptıklarından bahseden Muhammet Tanış, “Buraya 7’den 7’e, her yaş grubundan insan geliyor fakat sağlık açısından bayram öncesi bir sorun yaşanmaması adına tedbirimizi alıyoruz. Telefonlarımız yoğunluktan dolayı hiç susmadı fakat insanlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Herkes bir an önce tıraşını olup bayrama hazır olmak için sabırsızlanıyor. Çalışma saatlerimizi epey esnettik. Herkesin bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

