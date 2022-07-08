Düzce şehir içi trafik yükü hafifleyecek

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Düzce Belediyesi, sel felaketinin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. SancaklarHal Kavşağı arasında kalan yeni çevre yolunun bağlantı yolları asfaltlanarak hazır hale getiriliyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentin dört bir yanında asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Düzce’nin trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek olan SancaklarHal Kavşağı arasındaki yeni çevre yolunun altyapısının tamamlanmasının ardından asfalt serimine başlandı. Fen İşleri Müdürlüğü hummalı bir çalışma içine girerek 500 ton asfalt malzemesini çevre yoluna serdi.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü, genişliği 20 metre olacak yolun üzerinde kalan bölümleri de temizleyerek yolu asfalta hazır hale getiriyor.

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