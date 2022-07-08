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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü "Bize afetler acı tecrübeler edindiriyor"

İHA

Başkan Özlü "Bize afetler acı tecrübeler edindiriyor"

Düzce’nin sel felaketinde gece gündüz vatandaşların su ihtiyacının karşılanması amacıyla tüm imkanlarını seferber eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şebeke ve yeni regülatörün ihale aşamasında olduğunu belirterek kaliteli suyu vatandaşlarla buluşturacaklarını kaydetti.
Başkan Faruk Özlü, sel felaketinin ardından yeni terfi istasyonunun acil eylem planı olarak yapıldığını ancak Düzce’nin geleceği için 3 ayaklı projenin ihale aşamasında olduğunu ve bu projelerle uzun yıllar boyunca kentin su sorunu yaşamayacağını kaydetti. Projenin ihale aşamasında olduğunu söyleyen Özlü, “Suyun tedariki, barajı ve arıtma tesisini yapacak ve şu anda ihale aşamasındadır. İkinci olarak tüm içme suyu şebekesi basınç odalarıyla birlikte yapılacak ve bu da İller Bankasında yatırım planına alındı” dedi.
İki projenin de büyük projeler olduğunu belirten Özlü, projelerin hayata geçmesiyle birlikte su sorununun kökten çözüleceğini söyledi.

Bahçeşehir’e yeni isale hattı
Şehirlerde su alma istasyonlarının coğrafi nedenlerden dolayı tek bir noktadan yapıldığını söyleyen Faruk Özlü, Düzce’de bu olguyu değiştirerek yeni isale hattı yapacaklarını duyurdu.
“Fındıklı Aksu bölgesinde alıcı ortamdan ikinci bir isale hattımızı planladık” diyen Başkan Özlü sözlerini şöyle tamamladı; “Bu çalışmaların ardından onu da gündeme getireceğiz. Bir regülatörümüzde sorun çıktığında diğer hatta su verebilecek kabiliyette olacağız. Selden önce de planladığımız bir projeydi ve görüşmeleri yapılıyordu. Bize afetler acı tecrübeler edindiriyor. Biz bu sorunları biliyorduk ancak büyük projelerde bir süreç vardı. Bu sürecin içindeydik. İnşallah bu projeden sonra en kısa sürede halkımıza en kaliteli, en içilebilir suyu halkımıza hizmet olarak sunacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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