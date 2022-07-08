– Düzce’de geçtiğimiz hafta başında meydana gelen su taşkını ve selde 9 gün boyunca yapılan çalışmalarda 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sahadan ayrılmayarak destek verdi.

Düzce’de yaşanan sel felaketi ve sonrasında 9 gün süren arama ve kurtarma çalışmalarına 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinden oluşan 160 personel ile destek sağladı. Ayrıca selden etkilenen 15 kurtarma görevlisi ve sivil vatandaşa ekipler olay yerinde müdahale edilerek kesintisiz sağlık hizmeti verdiler.

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