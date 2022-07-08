Serbay ailesi bayramlaştı

Serbay Interactive Ajans ailesi Kurban Bayramını düzenledikleri etkinlikle erkenden kutladılar.

Düzce’de 2011 yılında kurulan tasarım, yazılım, eticaret, mobil uygulama, sosyal medya, fotoğraf ve video prodüksiyon hizmetleri sunan dijital reklam ajansı Serbay Interactive Ajans ailesi Kurban Bayramını kutladılar.

Serbay Interactive Ajans Başkan Yardımcısı Özkan Gözütok, “Sağlık ve sıhhat içerisinde bir Kurban Bayramı'nın ulaşmış olmanın huzurunu yaşamaktayız. Kırgınlıkların ve dargınlıkların sona erdiği, mutlulukların ve sevinçlerin paylaşıldığı, gariplerin ve kimsesizlerin hatırlandığı, akrabaların ve dostların ziyaret edildiği nice bayramlara erişebilmek temennisiyle öncelikle işini çok seven meslek arkadaşlarımız olmak üzere herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum“ dedi.

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