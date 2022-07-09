Düzce'de acemi kasaplar acil servise koştu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendisini yaralayan vatandaşlar, acil servislerin yolunu tuttu.

Kentte, kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, erken saatlerden itibaren hastanelere koştu. Öğle saatlerine kadar Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk ve Akçakoca devlet hastanelerinin acil servislerine 39 kişi yaralanma şikayetiyle başvurdu. Yaralıların büyük çoğunluğu, ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Parmağından yaralanan İbrahim Şahin, "Kemik kesme şeridini ayarlarken şerit fırladı. Kemik keseceğim derken kendimi kestim" dedi.

Kesilen hayvanın derisini yüzerken yaralanan Osman Gösterişli ise, "Deri yüzerken arkadaş bıçağı kaçırdı. Bıçağı kaçırınca elimizi kestik. 5-6 dikiş attılar" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-07-09 12:22:41



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