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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Atay Düzcelilerin Kurban Bayramı'nı kutladı

İHA

Vali Atay Düzcelilerin Kurban Bayramı'nı kutladı

Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte Merkez Büyük Camii avlusunda Düzceli vatandaşların bayramını kutladı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzceli hemşerilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Merkez Büyük Cami avlusunda kılınan bayram namazı sonrası Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başta olmak üzere diğer protokol üyeleri ile birlikte hem cemaatin hem de Düzceli vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Atay, "Kurban Bayramı'nın; ülkemize, milletimize, ilimize ve tüm dünyaya barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm Düzceli hemşerilerimin Kurban Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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