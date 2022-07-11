Üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Kaynaşlı ilçesinde üzerine dolap devrilen A.D. (7) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi´nde meydana geldi. A.D. evde oynadığı dolap kapakları bir anda üzerine düştü. Çocuğunun yaralandığını gören babası, hemen özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen erkek çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailenin bayram ziyareti için İstanbul´dan yakınlarının yanına Kaynaşlı´ya tatile geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Tezcan SOLMAZ

2022-07-11 12:31:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.