Akçakoca'da denizde hortum oluştu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Akçakoca ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, Karadeniz açıklarında dev hortum meydana geldi. Tedirginlik yaratan hortum, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. Karada bulunan vatandaşlar hortumu cep telefonları ile görüntüledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ
2022-07-11 21:40:22
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