Bayram geleneğini sürdürüyorlar

Düzce’de bu yıl 14.’ncüsü yapılan mezarlık okumasında yüzlerce kişi bir araya geldi.

Düzce merkeze bağlı Çamköy TOKİ Mahallesi sakinleri geleneksel bayram buluşmasını mahalle mezarlığında gerçekleştirdi. Bu yıl 14.’ncüsü yapılan bayram geleneğinde mahalle sakinleri hem ahirete göç etmiş yakınları için Kuranı Kerim okuyup hatim indirdiler, hem de kurban etleriyle yapılan pilavdan ziyarete gelenlere ikram ettiler.

Mahalle sakinleri ise yapılan etkinlikle ilgili olarak; “Bu yıl 14. Defa yaptığımız etkinliğimizi gelecek yıllara taşıyarak çocuklarımızın da bu adetimizi devam ettirmesini istiyoruz. Bayramlar bizim için çok önemli. Bu önemli zamanda ebidiyete intikal etmiş büyüklerimizi unutmamak için, onların ruhlarına göndermek için mezarlıkta hatmi şerif günü düzenliyoruz. İnşallah gelecek nesillerimiz de bu geleneğimizi devam ettirir” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.