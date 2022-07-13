Hayvansever esnafın pet şişeden yaptığı yemliklerle kuşlar besleniyor

Düzceli esnaf, pet şişeden yaptıkları yemlikler ile kuşları besliyor.

Hayvansever esnaf, sokaktaki kuşlar için yemlik yaptı. Dükkanlarının önündeki ağaçların dalına asılan yemlikler, hem dikkat çekiyor hem de vatandaşların takdirini topluyor. Aralarında para toplayarak kuşlara yem alan esnaf, aynı zamanda diğer sokak hayvanlarını da besliyor.

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