Bilim Merkezi'nde her şey çocuklara göre hazırlanıyor

Düzce'de teknolojiyi vatandaşın ayağına kadar getirmek amacıyla yapımına başlanan Bilim Merkezi’nde tüm düzenlemeler çocuklara yönelik yapılıyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün kente kazandırdığı Bilim Merkezinin inşaatında sona yaklaşılıyor. Çocuk ve gençlerin bilimle buluşturulmasının yanı sıra bilim ile teknolojinin daha anlaşılır ve ulaşılır olması için başlatılan çalışmalarda düzenlemeler, çocuklara yönelik yapılıyor. Çocuklara göre düzenlenen eğitim sınıflarına yeni pencereler açılırken, tuvaletler de çocukların kullanabileceği hale getirildi.

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