Datça’da ki yangına Düzce’den müdahale ekibi

– Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.
Datça ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen ve saatlerdir devam eden yangına müdahale için Düzce’den de ekip gönderildi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatı ile yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için gece saatlerinde 3 araç 7 itfaiye eri yola çıktı.
Başkanı Faruk Özlü, geçmiş olsun dileklerini ileterek “Dualarımız sizinle” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.